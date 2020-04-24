Гэтжи: плевать, если бой Хабиб — Фергюсон опять сорвётся

Американский боец MMA Джастин Гэтжи прокомментировал пятый срыв боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC 249, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и соперником Фергюсона по главному поединку вечера, который планируется провести 9 мая, стал Гэтжи.

Предполагается, что победитель боя Фергюсон — Гэтжи сразится с Нурмагомедовым.

«Я, будучи спортивным болельщиком, хочу увидеть этот бой не меньше вашего. Но я ведь зарабатываю себе на хлеб, и мне плевать, если их поединок сорвётся.

Да, немного посочувствую болельщикам, они ведь так хотели увидеть этот бой. Но не стану делать вид, что меня это волнует. На самом деле я буду очень рад обломать всех с этим боем», — приводит слова бойца MMA Fighting.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.