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Девушке-бойцу из Bellator подарили бензопилу

Девушке-бойцу из Bellator подарили бензопилу
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

22 апреля украинская спортсменка Елена Овчинникова, выступающая в смешанных единоборствах в лиге Bellator отметила 33-й день рождения.

Девушка получила много поздравлений, а фото самого оригинального подарка даже выложила в социальной сети. Кто-то умудрился подарить ей бензопилу. Впрочем, Овчинникова оценила шутку и отреагировала на неё с чувством юмора.

«Спасибо огромное всем за поздравления, тёплые слова, сюрпризы и подарки, особенно за самые неожиданные и от самых неожиданных людей! Вы все очень крутые, классные и мной обожаемы! Настроение было поднято до максимума! А с бензопилой мне теперь точно будет чем заняться на карантине. Кто ходит без масок и плохо ведёт себя на карантине, слышали», — написала Овчинникова.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице спортсменки в «Инстаграме».

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