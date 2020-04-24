Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски надеется стать частью турнира промоушена, который лига планирует провести на острове. Вместе с тем, в условиях пандемии коронавируса не все бойцы лиги готовы драться, потому потенциальный повторный поединок Волкановски с Максом Холлоуэем находится под вопросом.
В связи с этим, Александер вызвал на бой сразу несколько топ-бойцов дивизиона, ожидая согласия хоть от кого-то из них.
«Если турнир на острове состоится, кто из вас будет готов? Макс Холлоуэй, Брайан Ортега, Корейский Зомби, Забит Магомедшарипов», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».
Волкановски предыдущий поединок провёл с Холлоуэем, отобрав у того титул чемпиона. Отметим, что Магомедшарипов в ближайшее время не сможет полноценно тренироваться, так как 24 апреля наступил священный для мусульман месяц Рамадан.
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