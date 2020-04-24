А. Емельяненко по примеру Кадырова воспользовался исламской медициной

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко решил попробовать воспользоваться исламской медициной и провёл процедуру «хиджама». Об этом он сообщил своим подписчикам на странице в «Инстаграме».

«Сделал хиджаму и в голове остались только светлые мысли! Всем советую! Что такое хиджама и для чего она делается, узнайте в Интернете», — написал Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.

Хиджама — метод кровопускания, который выполняется при помощи вакуумных банок. Сосуды устанавливаются на небольшие надрезы и выкачивают кровь. Хиджама противопоставляется методу лечения пиявками.

Недавно процедуру хиджама провёл и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Впоследствии пользователи Сети активно обсуждали появление большого красного пятна на лбу политика.