А. Емельяненко по примеру Кадырова воспользовался исламской медициной

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко решил попробовать воспользоваться исламской медициной и провёл процедуру «хиджама». Об этом он сообщил своим подписчикам на странице в «Инстаграме».
«Сделал хиджаму и в голове остались только светлые мысли! Всем советую! Что такое хиджама и для чего она делается, узнайте в Интернете», — написал Емельяненко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в социальной сети.
Хиджама — метод кровопускания, который выполняется при помощи вакуумных банок. Сосуды устанавливаются на небольшие надрезы и выкачивают кровь. Хиджама противопоставляется методу лечения пиявками.
Недавно процедуру хиджама провёл и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Впоследствии пользователи Сети активно обсуждали появление большого красного пятна на лбу политика.
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