Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC 249, проведение которого запланировано на 9 мая в штате Флорида. Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом, сообщает MMA Fighting.

Ниже представлен весь кард турнира.

Основной кард

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Генри Сехудо — Доминик Крус

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Келвин Каттар — Джереми Стивенс

Грег Харди — Йорган де Кастро

Предварительный кард

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум

Карла Эспарза — Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза — Юрайя Холл

Висенте Луке — Нико Прайс

Брайс Митчелл — Чарльз Роса

Райан Спэнн — Сэм Алви