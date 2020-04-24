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Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира

Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира
Бокс/ММА / UFC 0

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC 249, проведение которого запланировано на 9 мая в штате Флорида. Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом, сообщает MMA Fighting.

Ниже представлен весь кард турнира.

Основной кард

Тони ФергюсонДжастин Гэтжи
Генри Сехудо — Доминик Крус
Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк
Келвин Каттар — Джереми Стивенс
Грег Харди — Йорган де Кастро

Предварительный кард

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум
Карла Эспарза — Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза — Юрайя Холл
Висенте Луке — Нико Прайс
Брайс Митчелл — Чарльз Роса
Райан Спэнн — Сэм Алви

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