Деметриус Джонсон: подумываю об уходе

Американский боец бывший чемпион UFC, победитель Гран-при ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон сообщил, что думает о завершении карьеры в течение четырёх-пяти лет.



«Подумываю об уходе. Было бы глупо не рассуждать об этом на данном этапе карьеры. Всегда думаю, чем буду заниматься после смешанных единоборств. Скорее всего, у меня есть ещё четыре или пять лет. В настоящий момент полностью сосредоточен на боях, развитии собственного бренда и поиске места после завершения карьеры», — приводит слова Джонсона South China Morning Post.



В 34 поединках Джонсон одержал 30 побед, потерпел три поражения, один поединок был сведён вничью. В ONE Джонсон провёл три поединка и одержал три победы. 11 апреля Джонсон должен был провести бой с Адриано Мораесом.