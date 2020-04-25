Деметриус Джонсон: подумываю об уходе

Американский боец бывший чемпион UFC, победитель Гран-при ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон сообщил, что думает о завершении карьеры в течение четырёх-пяти лет.
«Подумываю об уходе. Было бы глупо не рассуждать об этом на данном этапе карьеры. Всегда думаю, чем буду заниматься после смешанных единоборств. Скорее всего, у меня есть ещё четыре или пять лет. В настоящий момент полностью сосредоточен на боях, развитии собственного бренда и поиске места после завершения карьеры», — приводит слова Джонсона South China Morning Post.
В 34 поединках Джонсон одержал 30 побед, потерпел три поражения, один поединок был сведён вничью. В ONE Джонсон провёл три поединка и одержал три победы. 11 апреля Джонсон должен был провести бой с Адриано Мораесом.
- 25 апреля 2020
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
-
18:48
-
17:42
-
16:28
-
14:50
-
14:02
-
13:50
-
13:14
-
12:36
-
12:16
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
09:58
-
09:00
-
01:12
- 23 апреля 2020
-
23:18
-
22:33
-
21:32
-
20:51
-
19:08
-
17:46
-
17:08
-
16:22
-
15:54
-
15:30
-
15:01