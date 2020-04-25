Дэна Уайт: бойцовский остров будет открыт в июне
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бойцовский остров, на котором он планировал проводить турниры организации, начнёт свою работу в июне 2020 года.
«Бойцовский остров будет открыт в июне. С 9 по 23 мая мы проевдём четыре шоу, а затем в июне мы сможем проводить международные соревнования на острове», — рассказал Дэна Уайт, слова которого в своём «твиттере» приводит Марк Раймонди.
Напомним, ранее стало известно, что 9 мая UFC проведёт номерной турнир UFC 249 в Джексонвилле (Флорида, США).
Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом.
Спорт жив! Официально: в мае пройдут три турнира UFC. LIVE!
Фергюсон и Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».
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