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А. Емельяненко: бегу в магазин за гречкой, туда пять километров и обратно пять километров

А. Емельяненко: бегу в магазин за гречкой, туда пять километров и обратно пять километров
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как тренируется в период самоизоляции.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«В магазин за гречкой, общая дистанция забега — 10 км», — подписал видео Александр Емельяненко.

«Вот, бегу в магазин за гречкой, сказали, что подвезли. Туда пять километров и обратно пять километров. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Александр Емельяненко.

Ранее предполагалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником должен стать Магомед Исмаилов. Емельяненко сообщил, что пока не знает, когда и где именно проведёт следующий бой.

Ранее Емельяненко рассказал, как он живёт в резидении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в период самоизоляции.

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