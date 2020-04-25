Источник: Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, попал в больницу, сообщает «РБ-Спорт».
Пока не известно, по какой причине Нурмагомедов-старший попал в больницу. Отец бойца подтвердил эту информацию.
«Лежу в больнице, простите», — сообщил Абдулманап Нурмагомедов.
Напомним, планировалось, что Хабиб Нурмагомедов выступит 18 апреля, его соперником должен был стать Тони Фергюсон. Однако 1 апреля Хабиб отказался от участия на турнире UFC 249, сославшись на невозможность вылететь в США. Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном должен был заменить Джастин Гэтжи, но турнир был перенесён.
24 апреля стало известно, что турнир состоится 9 мая, Фергюсон в главном событии встретится с Гэтжи. На кону боя будет стоять титул временного чемпиона организации в лёгком весе.
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