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Глава Bellator — о проведении турниров UFC: может случиться что-то плохое

Глава Bellator — о проведении турниров UFC: может случиться что-то плохое
Бокс/ММА / UFC 0

Глава Bellator Скотт Кокер сомневается в целесообразности проведения турнира UFC 249, запланированного на 9 мая. По словам функционера, такое решение может привести к непредсказуемым последствиями, которые повлияют на весь мир спорта в целом.

«Очень амбициозный план. Не знаю, по какому протоколу они будут действовать. Считаю, в нынешних условиях необходимо быть чувствительными. Если у вас нет ответов на все вопросы, может случиться что-то плохое. Это повлияет на всех, не только на UFC, но и на нас», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Вчера, 24 апреля, стало известно, что кроме турнира UFC 249, проведение которого запланировано на 9 мая, UFC организует турниры 13 и 16 мая. Все события состоятся в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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