Хелениус: если я проведу бой с Джошуа, Финляндия получит чемпиона мира

Финский боксёр супертяжёлого веса Роберт Хелениус убеждён, что в случае встречи с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа он одержит победу.

«Если я проведу бой с Джошуа, Финляндия получит чемпиона мира. Мне кажется, у нас будет очень интересный поединок и он пройдёт с моим преимуществом. Я уже работал в тренировочном лагере Джошуа, проводил с ним спарринги, так что немного знаком с ним. Он отличный парень, и он мне нравится. Но он стоит на моём пути к званию чемпиона мира, так что я должен его устранить», — приводит слова Хелениуса BoxingScene.

Напомним, Хелениус в последнем из своих поединков сенсационно нокаутировал проспекта Роберта Ковнацки. Для поляка это было первое поражение в карьере.