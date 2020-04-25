Дэна Уайт не винит Хабиба Нурмагомедова в срыве боя с Тони Фергюсоном

Президент UFC Дэна Уайт поделился своими мыслями об очередном срыве противостояния чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Их схватка должна была состояться 18 апреля, но сорвалась после того, как россиянин объявил о невозможности перелёта в США.
«Всем известно, чем в итоге обернулась эта история с коронавирусом. Но когда всё только начиналось, стоило только нам добиться каких-то подвижек, как на следующий день ситуация полностью менялась. Ты просыпаешься на утро, а правила другие.
Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад, в Россию. Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось. Тут никто не виноват. Все мы допустили определённые ошибки при подготовке к турниру, поскольку мы не провидцы и не знали, что будет дальше», — приводит слова Уайта «RT на русском».
- 25 апреля 2020
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
-
18:48
-
17:42
-
16:28
-
14:50
-
14:02
-
13:50
-
13:14
-
12:36
-
12:16
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
09:58