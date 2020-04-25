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Дэна Уайт не винит Хабиба Нурмагомедова в срыве боя с Тони Фергюсоном

Дэна Уайт не винит Хабиба Нурмагомедова в срыве боя с Тони Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт поделился своими мыслями об очередном срыве противостояния чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Их схватка должна была состояться 18 апреля, но сорвалась после того, как россиянин объявил о невозможности перелёта в США.

«Всем известно, чем в итоге обернулась эта история с коронавирусом. Но когда всё только начиналось, стоило только нам добиться каких-то подвижек, как на следующий день ситуация полностью менялась. Ты просыпаешься на утро, а правила другие.

Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, из-за которой его отправили назад, в Россию. Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось. Тут никто не виноват. Все мы допустили определённые ошибки при подготовке к турниру, поскольку мы не провидцы и не знали, что будет дальше», — приводит слова Уайта «RT на русском».

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