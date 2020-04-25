Чемпионку Bellator в детстве насиловал тренер

30-летняя небитая чемпионка Bellator Илима-Лей Макфарлейн призналась, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. По её словам, когда ей было 12 лет, а её сестре 14, к ним регулярно приставал школьный тренер по баскетболу Дуэйн Уэйн.
Макфарлейн рассказала, что тренер отправлял им непристойные фотографии, заставлял прикасаться к себе и предлагал финансовую поддержку за отношения сексуального характера.
«Я сталкивалась с неприемлемыми отношениями. Он был влиятелен и обладал властью, мне же было 12 лет, и это, безусловно, повлияло на мои взгляды о здоровых отношениях. Убеждена, что в школе догадывались о происходящем, но ничего не делали. Из-за всего этого я потеряла любовь к баскетболу, а ведь я хотела заниматься им на профессиональном уровне и попасть в женскую НБА», — приводит слова Макфарлейн MMAJunkie.
Недавно произошёл новый скандал. Стало известно о новых домогательствах Дуэйна Уэйна к несовершеннолетним. Против него будет подан коллективный иск, к которому присоединится и Макфарлейн.
- 26 апреля 2020
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
-
18:48
-
17:42
-
16:28
-
14:50
-
14:02
-
13:50
-
13:14
-
12:36
-
12:16
-
11:40