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Чемпионку Bellator в детстве насиловал тренер

Чемпионку Bellator в детстве насиловал тренер
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

30-летняя небитая чемпионка Bellator Илима-Лей Макфарлейн призналась, что в детстве подвергалась сексуальному насилию. По её словам, когда ей было 12 лет, а её сестре 14, к ним регулярно приставал школьный тренер по баскетболу Дуэйн Уэйн.

Макфарлейн рассказала, что тренер отправлял им непристойные фотографии, заставлял прикасаться к себе и предлагал финансовую поддержку за отношения сексуального характера.

«Я сталкивалась с неприемлемыми отношениями. Он был влиятелен и обладал властью, мне же было 12 лет, и это, безусловно, повлияло на мои взгляды о здоровых отношениях. Убеждена, что в школе догадывались о происходящем, но ничего не делали. Из-за всего этого я потеряла любовь к баскетболу, а ведь я хотела заниматься им на профессиональном уровне и попасть в женскую НБА», — приводит слова Макфарлейн MMAJunkie.

Недавно произошёл новый скандал. Стало известно о новых домогательствах Дуэйна Уэйна к несовершеннолетним. Против него будет подан коллективный иск, к которому присоединится и Макфарлейн.

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