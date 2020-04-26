Шлеменко стал отцом в четвёртый раз

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился позитивной новостью. Спортсмен рассказал, что стал отцом в четвёртый раз.
«Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами замечательной новостью, я стал отцом в четвёртый раз. Радостная новость Меня переполняют самые крутые чувства. Всем вам желаю испытать такие чувства и не один раз. Хочу поблагодарить свою жену, за то, что дарит мне такие прекрасные события. Ну и поздравляю всех нас с тем, что у нас появился ещё один русский воин. Вместе мы сила. Благодарю всех за поздравления», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на его странице.
Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».
Шлеменко и его супруга Алёна воспитывают 6-летнюю дочь Ангелину, 4-летнего сына Святослава и 2-летнюю дочь Аксинью.
- 26 апреля 2020
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
-
18:48
-
17:42
-
16:28
-
14:50
-
14:02
-
13:50
-
13:14
-
12:36
-
12:16
-
11:40