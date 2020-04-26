Шлеменко стал отцом в четвёртый раз

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился позитивной новостью. Спортсмен рассказал, что стал отцом в четвёртый раз.

«Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами замечательной новостью, я стал отцом в четвёртый раз. Радостная новость Меня переполняют самые крутые чувства. Всем вам желаю испытать такие чувства и не один раз. Хочу поблагодарить свою жену, за то, что дарит мне такие прекрасные события. Ну и поздравляю всех нас с тем, что у нас появился ещё один русский воин. Вместе мы сила. Благодарю всех за поздравления», — сказал Шлеменко на видео, размещённом на его странице.

Соответствующий пост можно увидеть на странице бойца в «Инстаграме».

Шлеменко и его супруга Алёна воспитывают 6-летнюю дочь Ангелину, 4-летнего сына Святослава и 2-летнюю дочь Аксинью.