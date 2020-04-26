Пётр Ян: заслуживаю титульного боя больше, чем Стерлинг

Боец смешанных единоборств Пётр Ян убеждён, что он заслуживает титульного поединка больше, чем второй номер рейтинга легчайшего веса Альдажмейн Стерлинг. Россиянин занимает в рейтинге третье место.
«Стерлинг — отличный боец. Он тоже заслуживает титульного поединка. Но, мне кажется, я больше заслуживаю шанса на титульный бой. Я чаще дерусь, и у меня больше побед. У меня более длительная победная серия и яркие выступления. Мне удавалось получать бонусы за лучший бой вечера и за выступление вечера. Так что я опережаю Стерлинга.
Сейчас у меня уже есть соперник — Марлон Мораес. Он уже бил Стерлинга, нокаутировал его и занимает первое место в рейтинге. Если справлюсь с Марлоном, то очевидно буду первым претендентом на чемпионский бой", — приводит слова Яна MMA Fighting.
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