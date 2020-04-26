Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Джастином Гэтжи
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил о подписании контракта на бой с Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249. Об этом американец сообщил на своей странице в социальной сети.
«Поехали. Контракт подписан, есть дата. Возвращаемся к работе. UFC 249», — написал Фергюсон, прикрепив к сообщению в «Инстаграме» фото.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Тони Фергюсона в социальной сети.
Напомним, сначала планировалось, что турнир UFC 249 состоится 18 апреля и в его главном событии встретятся Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. После того как россиянин снялся с турнира, его должен был заменить Джастин Гэтжи. Однако шоу отменили из-за пандемии коронавируса и теперь оно состоится 9 мая во Флориде.
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