Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Джастином Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон объявил о подписании контракта на бой с Джастином Гэтжи, который возглавит турнир UFC 249. Об этом американец сообщил на своей странице в социальной сети.

«Поехали. Контракт подписан, есть дата. Возвращаемся к работе. UFC 249», — написал Фергюсон, прикрепив к сообщению в «Инстаграме» фото.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Тони Фергюсона в социальной сети.

Напомним, сначала планировалось, что турнир UFC 249 состоится 18 апреля и в его главном событии встретятся Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов. После того как россиянин снялся с турнира, его должен был заменить Джастин Гэтжи. Однако шоу отменили из-за пандемии коронавируса и теперь оно состоится 9 мая во Флориде.