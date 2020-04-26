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Пётр Ян — о карантине в Таиланде и России: это небо и земля

Пётр Ян — о карантине в Таиланде и России: это небо и земля
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, что не рассчитывал на столь продолжительное время оставаться в Таиланде из-за карантина. Спортсмен также сравнил режим карантина в стране Юго-Восточной Азии и в России, отметив, что пребывание в Таиланде даёт больше преимуществ.

«Не думал, что всё будет настолько серьёзно: закроют аэропорт и границы. Если бы знал, что так всё затянется, тоже улетел бы домой.

Около трёх недель находился здесь без семьи. Думал, они прилетят, покупаются, погреются и, возможно, улетим домой все вместе. Получилось так, что остались.

Если сравнивать с тем карантином, который проходит дома и тут, — небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребёнок каждый день купается в бассейне. Нахождение в Таиланде даёт мне больше плюсов», — рассказал Ян в интервью, размещённом на канале Gorilla Fighting Championships в YouTube.

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