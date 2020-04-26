Андрей Орловский рассказал о конфликте с Расселом Кроу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал, что послужило причиной конфликта с известным голливудским актёром Расселом Кроу.

«Попросил фотографию. Его охранник грубо оттолкнул меня, ну и пошло — фак-перефак, вот и всё. Ну, толкнул ещё его охранника немножко, полиция набежала. А так, всё», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчиков в социальной сети «Инстаграм».

Ожидается, что Орловский проведёт следующий поединок с дебютантом UFC Филипе Линсом. Планировалось, что встреча пройдёт 2 мая на турнире в Оклахома-Сити, но из-за пандемии коронавируса шоу отменили. Новой даты боя Орловский — Линс пока нет.

В предыдущем поединке белорус досрочно проиграл Жаирзиньо Розенстрайку.