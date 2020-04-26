Андрей Орловский рассказал о конфликте с Расселом Кроу
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский рассказал, что послужило причиной конфликта с известным голливудским актёром Расселом Кроу.
«Попросил фотографию. Его охранник грубо оттолкнул меня, ну и пошло — фак-перефак, вот и всё. Ну, толкнул ещё его охранника немножко, полиция набежала. А так, всё», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчиков в социальной сети «Инстаграм».
Ожидается, что Орловский проведёт следующий поединок с дебютантом UFC Филипе Линсом. Планировалось, что встреча пройдёт 2 мая на турнире в Оклахома-Сити, но из-за пандемии коронавируса шоу отменили. Новой даты боя Орловский — Линс пока нет.
В предыдущем поединке белорус досрочно проиграл Жаирзиньо Розенстрайку.
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
16:54
-
16:31
-
16:01
-
15:29
-
14:34
-
13:59
-
12:48
-
11:45
-
10:31
-
09:31
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
Партнерский контент