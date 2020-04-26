Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала приседания со штангой
Боец UFC Пейдж Ванзант во время карантина продолжает активно вести блог на своей странице в «Инстаграме». На этот раз спортсменка выложила видео тренировки: Ванзант исполняет приседания со штангой. Судя по всему, вес штанги составляет 70 кг.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице Пейдж в «Инстаграме».
Пейдж Ванзант опубликовала на своей странице в социальной сети целую серию постов, на которых она вместе с супругом позирует полностью обнажённой.
26-летняя американка выступает в UFC с 2014 года. За это время спортсменка провела в лиге восемь поединков и вышла победительницей в пяти из них. Последний раз Ванзант появлялась в октагоне в январе 2019 года и победила Рэйчел Остович удушающим приёмом.
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
16:54
-
16:31
-
16:01
-
15:29
-
14:34
-
13:59
-
12:48
-
11:45
-
10:31
-
09:31
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00
-
19:24
-
18:24
-
18:04
-
16:42
-
16:04
-
16:00
-
13:51
-
12:54
-
11:41
-
10:39
-
09:45
-
00:33
- 24 апреля 2020
-
23:43
-
22:24
-
22:16
-
21:50
-
20:58
-
19:49
Партнерский контент