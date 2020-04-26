Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала приседания со штангой

Боец UFC Пейдж Ванзант во время карантина продолжает активно вести блог на своей странице в «Инстаграме». На этот раз спортсменка выложила видео тренировки: Ванзант исполняет приседания со штангой. Судя по всему, вес штанги составляет 70 кг.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Пейдж в «Инстаграме».

Пейдж Ванзант опубликовала на своей странице в социальной сети целую серию постов, на которых она вместе с супругом позирует полностью обнажённой.

26-летняя американка выступает в UFC с 2014 года. За это время спортсменка провела в лиге восемь поединков и вышла победительницей в пяти из них. Последний раз Ванзант появлялась в октагоне в январе 2019 года и победила Рэйчел Остович удушающим приёмом.