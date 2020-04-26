Орловский сообщил, что проведёт бой во Флориде. В мае там планируется провести три турнира

Белорусский боец UFC, бывший чемпион организации в тяжёлом весе Андрей Орловский сообщил, что проведёт поединок в Джексонвилле (Флорида, США).
На вопрос подписчика в своём «инстаграме» о том, будет ли он драться во Флориде, Орловский ответил лаконично: «Да».
Напомним, ранее стало известно, что UFC планирует провести три турнира — 9, 13 и 16 мая в штате Флорида. Губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров.
Главным событием первого из них станет титульная схватка. За пояс временного чемпиона в лёгком весе поборются Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, главной схваткой турнира 13 мая станет встреча экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Ну а главным событием турнира UFC 16 мая станет встреча экс-претендента на титул в тяжёлом весе Алистара Оверима с Уолтом Харрисом. Пока неизвестно, в кард какого из турниров войдёт Орловский и кто станет его соперником.
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