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«Пасха прошла, а куличи остались. Решил побриться». Емельяненко ухаживает за лысиной

«Пасха прошла, а куличи остались. Решил побриться». Емельяненко ухаживает за лысиной
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он бреет свою лысину.

«Пасха прошла, а куличи остались. Решил побриться!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо, и предложил сделать то же самое.

Напомним, Кадыров побрился налысо после того, как жители республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Он побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру. Емельяненко вскоре сделал то же самое.

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
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