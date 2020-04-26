«Пасха прошла, а куличи остались. Решил побриться». Емельяненко ухаживает за лысиной

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором он бреет свою лысину.



«Пасха прошла, а куличи остались. Решил побриться!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко неоднократно шутил по поводу бритой головы своего будущего соперника Магомеда Исмаилова. Исмаилов записал видеообращение к Емельяненко, напомнив ему, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров побрился налысо, и предложил сделать то же самое.



Напомним, Кадыров побрился налысо после того, как жители республики призвали власти открыть парикмахерские, несмотря на карантин. Он побрил голову и призвал местных жителей следовать его примеру. Емельяненко вскоре сделал то же самое.