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Кокер: Фёдор Емельяненко всё ещё опасен

Кокер: Фёдор Емельяненко всё ещё опасен
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мнением о российском бойце смешанных единоборств Фёдоре Емельяненко.

«Фёдор Емельяненко был в прекрасной форме во время поединка с Куинтоном Джексоном. Он вышел в клетку и сделал то, что должен был. Он выглядел превосходно, выбрасывал комбинации, пробивал ногами. Он смог удивить меня. И пусть его карьера сейчас на стадии завершения, Фёдор Емельяненко всё ещё опасен. Его удар способен погасить свет», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.

Ожидается, что 43-летний Емельяненко проведёт следующий поединок осенью 2020 года. В последнем поединке 29 декабря 2019 года Емельяненко победил Куинтона Джексона.

Также посмотрите видео, как соперник Емельяненко Куинтон Джексон на Новый год швырял деньги в ночном клубе.

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