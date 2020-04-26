Дэна Уайт: кард UFC 249 — лучшее, что мы делали

Президент UFC Дэна Уайт считает, что турнир UFC 249 обладает самым интересным кардом в истории организации.



«Если посмотреть на состав участников, то становится понятно, что кард UFC 249 — лучшее, что мы делали. Главное событие — Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Весёлый бой. Соглавный поединок — Генри Сехудо против Доминика Круза. Весёлый бой. Фрэнсис Нганну против Розенструйка. Весёлый бой. Джереми Стивенс против Кэлвина Каттара. Ковбой Серроне против Энтони Петтиса. Алексей Олейник против Фабрисио Вердума. Глупый кард. Три часа боёв», — приводит слова Дэны Уайта TMZ.



Напомним, турнир UFC 249 состоится во Флориде (США) 9 мая 2020 года. Турнир пройдёт при пустых трибунах. Всего за две недели UFC планирует провести три турнира.

Спорт жив! Официально: в мае пройдут три турнира UFC. LIVE! Фергюсон и Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».