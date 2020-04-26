Уайт: неправда, что я не воспринимаю угрозу коронавируса всерьёз
Президент UFС Дэна Уайт опроверг слова о том, что он несерьёзно относится к проблеме коронавируса.
«После коронавируса мир будет совершенно другим. Я думал о будущем. Думаю, что мы ещё долго не увидим дохода от проданных билетов на турниры. Я уже отказался от идеи увидеть зрителей на трибунах. Люди считают, что я не воспринимаю угрозу коронавируса всерьёз. Но это не так. Я серьёзно отношусь к этой проблеме. Мы понимаем, что ещё долго не сможем получать деньги от зрителей в зале. Сейчас моя задача — работать над тем, как проводить турниры. Мне не нужна толпа в зале, но мне нужны бои», — приводит слова Дэны Уайта Yahoo Sports.
Напомним, ранее стало известно, что во Флориде в период с 9 по 16 мая пройдёт сразу три турнира UFC.
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