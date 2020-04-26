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Куцелаба: в бою с Крыловым мне хватит и одного раунда

Куцелаба: в бою с Крыловым мне хватит и одного раунда
Бокс/ММА / UFC 0

Молдавский боец UFC Ион Куцелаба поделился мнением о украинском бойце Никите Крылове. Куцелаба считает, что в поединке с Никитой ему хватит и одного раунда, чтобы победить.

«Я видел бой Крылова с Джонни Уокером. Я слежу за всеми возможными будущими соперниками. Да, Крылов провёл неплохой бой, контролировал всё. Умно работал. А мне, с Крыловым, думаю, хватит раунда. Он хорош, но не настолько хорош для Куцелабы.

Но, так или иначе, он хорош, и сейчас он в топе. Он показал очень агрессивные, очень хорошие и очень аккуратные бои. Уважение ему. Но мы в любом случае будем драться вместе, посмотрим», — сказал Куцелаба в интервью UFC Russia.

В посдледнем на данный момент для себя поединке Никита Крылов победил Джонни Уокера решением судей.

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