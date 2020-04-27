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Эдвардс: я бы хотел заткнуть Колби Ковингтону рот

Эдвардс: я бы хотел заткнуть Колби Ковингтону рот
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Леон Эдвардс поделился мнением о американце Колби Ковингтоне. Эдвардс отметил, что хотел бы встретиться с Колби в октагоне.

«Я бы хотел заткнуть Колби Ковингтону рот. Мне никогда не нравился этот парень. Я чувствую, что это мог бы быть замечательный поединок. Он напоминает Камару Усмана, только он не такой мощный. Он темповый боец. У него превосходная выносливость, он старается ломать план соперников благодаря высокому темпу боя. Если не отступать в поединке с ним, то его можно достаточно легко победить. В вопросе техники он просто стандартный боец. Я намерен получить титульный бой. Если перед этим я должен провести ещё один поединок, то идеальный вариант — Тайрон Вудли или колби Ковингтон», — приводит слова леона Эдвардса South Chima Morning Post.

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