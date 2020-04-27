«Примерно так проходило моё детство». Исмаилов опубликовал видео с дракой мальчишек

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал видео, которое он снял из окна автомобиля, запечатлев драку мальчишек на улице в Дагестане.

«Вот такие игры в Дагестане. Эй, где удары с разворота? Эй, аккуратно, аккуратно. Зашёл назад. Эй, хищники. Вот такие игры, а не компьютерные», — смеясь, прокомментировал видео Исмаилов.



При этом Магомед отметил, что эта потасовка напомнила ему собственные юные годы. «Примерно так проходило моё детство», — такую фразу оставил под роликом Исмаилов.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, следующим соперником Исмаилова должен стать Александр Емельяненко. Их бой был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.