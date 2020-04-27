Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала фото в купальнике после сауны

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» свежее фото. Напомним, ранее спортсменка показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть фотографии можно здесь, здесь и здесь.

На свежем фото Ванзант, надевшая купальник, показала, как она выглядит после посещения сауны.

«Заметила, вы интересуетесь моей сауной», — подписала она фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ванзант.

26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рашаэль Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Также посмотрите видео, как Ванзант приседает со штангой.