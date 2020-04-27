Даниэль Кормье: в MMA нет своего Майкла Джордана
По словам американского бойца смешанных единоборств Даниэля Кормье, в MMA нет спортсмена, которого можно однозначно назвать лучшим в истории, как в баскетболе, где мало кто сомневается в превосходстве Майкла Джордана.
«Майкла Джордана считают лучшим игроком в истории баскетбола, но мне не кажется, что в MMA есть такой спортсмен. Но если подумать, кто из бойцов воплощает понятие чемпиона, кто из них делал всё, что было нужно, и не ошибался, — я бы назвал Деметриуса Джонсона. На его счету много успешных защит пояса. Он всегда был прекрасно подготовлен. С каждой защитой он выступал всё лучше и лучше», — цитирует Кормье MMA Junkie.
Также посмотрите видео, как боец доказал, что в любой ситуации нужно бороться до конца.
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