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Даниэль Кормье: в MMA нет своего Майкла Джордана

Даниэль Кормье: в MMA нет своего Майкла Джордана
Бокс/ММА / UFC 0

По словам американского бойца смешанных единоборств Даниэля Кормье, в MMA нет спортсмена, которого можно однозначно назвать лучшим в истории, как в баскетболе, где мало кто сомневается в превосходстве Майкла Джордана.

«Майкла Джордана считают лучшим игроком в истории баскетбола, но мне не кажется, что в MMA есть такой спортсмен. Но если подумать, кто из бойцов воплощает понятие чемпиона, кто из них делал всё, что было нужно, и не ошибался, — я бы назвал Деметриуса Джонсона. На его счету много успешных защит пояса. Он всегда был прекрасно подготовлен. С каждой защитой он выступал всё лучше и лучше», — цитирует Кормье MMA Junkie.

Также посмотрите видео, как боец доказал, что в любой ситуации нужно бороться до конца.

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