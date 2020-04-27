Менеджер Хабиба выложил видео его тренировки с Махачевым в молодости

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, выложил в свой «инстаграм» архивное видео, в котором можно посмотреть, как его подопечный проводит импровизированную тренировку с другим бойцом MMA Исламом Махачевым.

«Молодой Ислам Махачев, бьющий по перчаткам Хабиба, — простое видео, но в нём есть много сильного смысла о вере, верности, братстве. Дагестанские братья заставляют меня становиться намного лучше. Они смотрят на мир по-другому», — подписал Абдель-Азиз видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. У Махачева 18 побед и одно поражение.