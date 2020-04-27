Альварес оценил шансы Макгрегора в боях с Хабибом, Фергюсоном и Гэтжи

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес оценил шансы Конора Макгрегора победить в боях с топовыми легковесами промоушена. Ранее ирландец сообщил, что готов выйти в октагон с Тони Фергюсоном.
«Макгрегор победил бы Тони Фергюсона, но я хочу увидеть бой Конора с Джастином. Не уверен, что Макгрегор сможет победить Гэтжи. Но очень хочу посмотреть именно их поединок. Мне не нравятся шансы Конора в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Это неподходящий стиль боя для ирландца. Не думаю, что у него достаточно опыта, чтобы победить Хабиба», – приводит слова Альвареса BJ Penn.
Напомним, изначально соперником Фергюсона на турнире UFC 249 должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.
«Чемпионат» 9 мая проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249.
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