Альварес оценил шансы Макгрегора в боях с Хабибом, Фергюсоном и Гэтжи

Бывший чемпион UFC Эдди Альварес оценил шансы Конора Макгрегора победить в боях с топовыми легковесами промоушена. Ранее ирландец сообщил, что готов выйти в октагон с Тони Фергюсоном.

«Макгрегор победил бы Тони Фергюсона, но я хочу увидеть бой Конора с Джастином. Не уверен, что Макгрегор сможет победить Гэтжи. Но очень хочу посмотреть именно их поединок. Мне не нравятся шансы Конора в бою с Хабибом Нурмагомедовым. Это неподходящий стиль боя для ирландца. Не думаю, что у него достаточно опыта, чтобы победить Хабиба», – приводит слова Альвареса BJ Penn.



Напомним, изначально соперником Фергюсона на турнире UFC 249 должен был стать Нурмагомедов, но Хабиб лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

«Чемпионат» 9 мая проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи на UFC 249.