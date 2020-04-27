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Федерация бокса России запустила в небо огромное полотнище с Иисусом Христом. Видео

Федерация бокса России запустила в небо огромное полотнище с Иисусом Христом. Видео
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В «Инстаграме» появилось видео, в котором можно посмотреть, как сотрудники Федерации бокса России запустили в небо огромное полотнище с изображением Иисуса Христа. Полотнище прикрепили к воздушному шару, который запустили в небо.

Видео появилось в «инстаграме» генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва.

«Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!» — подписал Кремлёв видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Кремлёва.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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