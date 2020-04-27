Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России

Президент Bellator Скотт Кокер сказал, что поединок Фёдора Емельяненко в России, который планировалось провести осенью 2020 года, перенесли на 2021 год. Причина — пандемия коронавирусной инфекции.

«Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Фёдора Емельяненко будет перенесён. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев.

План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Фёдор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся всё организовать до мая следующего года», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

Последний поединок 43-летний Емельяненко провёл в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал Куинтона Джексона.

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