Валуев прокомментировал возможное возвращение Тайсона в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона, который сказал, что попробует выйти на ринг, чтобы принять участие в боях, средства от продажи билетов на которые пойдут на благотворительные цели. Последний поединок на профессиональном ринге Тайсон, которому сейчас 53 года, провёл в 2005 году.
«Конечно, я давно видел его последние бои, и сейчас это будет отличаться от того, что было раньше, но всё реально. Но ведь дело не в этом, Тайсон чётко указал цель возвращения на ринг, и я уверен: он эти средства точно соберёт. Из уважения к Железному Майку зал будет полный, я уверен», — цитирует Валуева ТАСС.
Также посмотрите видео, как Тайсон не смог сдержать слёз во время записи подкаста.
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