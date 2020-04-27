Кремлёв выразил готовность организовать бой Маскаева и Тайсона. Им обоим за 50

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сказал, что организация готова организовать поединок бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Олега Маскаева и бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, которым сейчас 51 и 53 года соответственно. Напомним, ранее Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном, а Майк рассказал о готовности вернуться на ринг ради благотворительных поединков.
«Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям. Если будет так, то мы готовы этот бой организовать. И обоим боксёрам сказать огромное спасибо.
Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать», — приводит слова Кремлёва «Спорт-экспресс».
- 27 апреля 2020
-
15:44
-
15:01
-
14:18
-
14:00
-
13:29
-
13:00
-
12:18
-
11:15
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
00:48
- 26 апреля 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:47
-
18:43
-
17:32
-
16:54
-
16:31
-
16:01
-
15:29
-
14:34
-
13:59
-
12:48
-
11:45
-
10:31
-
09:31
-
00:36
-
00:23
- 25 апреля 2020
-
23:38
-
22:29
-
21:47
-
20:20
-
20:00