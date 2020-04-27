Кремлёв выразил готовность организовать бой Маскаева и Тайсона. Им обоим за 50

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сказал, что организация готова организовать поединок бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Олега Маскаева и бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона, которым сейчас 51 и 53 года соответственно. Напомним, ранее Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном, а Майк рассказал о готовности вернуться на ринг ради благотворительных поединков.

«Я бы с радостью организовал такой бой, чтобы деньги пошли на благотворительность, на помощь детям. Если будет так, то мы готовы этот бой организовать. И обоим боксёрам сказать огромное спасибо.

Это был бы ветеранский бой во благо подрастающего поколения. Эту идею я приветствую и готов полностью поддержать», — приводит слова Кремлёва «Спорт-экспресс».