Минеев сообщил о подписании контракта на бой с А. Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, что уже подписал контракт на поединок с Александром Емельяненко. Пока неизвестно, где и когда состоится бой.
«Контракт на бой с Емельяненко подписан. Просто поединок должен был состояться в мае, но это в условиях нормального времени. Сейчас все турниры перенесены, пока всё в подвешенном состоянии», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Также боец рассказал о ситуации вокруг предполагаемого боя Емельяненко с Дмитрием Смоляковым.
«Наш контракт был подписан в тот момент, когда не было пандемии. Так как произошла эта ситуация, «Рен-ТВ», скорее всего, был нужен какой-то контент. Может быть, они собирались делать бой без зрителей, поэтому решили, что можно и со Смоляковым подраться. А Минеева перенести на то время, когда всё утихнет и можно будет собрать большой зал.
Я могу предположить, что они завели два контракта на бой с Емельяненко. Он что, не может подраться с двумя людьми?» — заметил он.
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