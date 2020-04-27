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Соннен: если UFC даст Конору бой с Хабибом, то Фергюсона обманут во второй раз

Соннен: если UFC даст Конору бой с Хабибом, то Фергюсона обманут во второй раз
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о ситуации вокруг титульного поединка в лёгком весе в UFC.

«Сейчас просто идеальный момент, чтобы устроить третий бой между Конором Макгрегором и Нейтом Диасом. Я помню о том, что в UFC говорили, что Конору дадут бой с Хабибом. То есть против победителя боя Фергюсона и Нурмагомедова в сентябре. Но если этот план в силе, то в UFC готовятся во второй раз подставить Фергюсона. Его снова поставили драться за временный титул. Он уже дрался за него и не проигрывал. А теперь титула нет. Нам нельзя это допустить как фанатам.

Тони должен провести бой с Хабибом. Точка. Если они постараются пропихнуть бой с Конором, то Тони обманут во второй раз. Мы не должны допустить это», — приводит слова Чейла Соннена Bloody Elbow.

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