Оливейра: бой Фергюсона и Нурмагомедова никогда не состоится

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра считает, что поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова никогда не состоится.
«Думаю, поединок Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова никогда не состоится. Всегда что-то случается, кто-то травмируется. На этот раз причиной стал коронавирус. Тони Фергюсон в отличной форме, он всех побеждает, у него есть свой особенный стиль. Думаю, Джастина Гэтжи ждёт тяжёлый бой», — приводит слова Оливейры MMAFighting.
Напомним, планировалось, что бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится на турнире UFC 249 18 апреля 2020 года. Из-за коронавируса Хабиб не смог покинуть Россию и был заменён на Джастина Гэтжи. Затем турнир был отменён, однако Дэна Уайт смог договориться об организации шоу 9 мая во Флориде (США). Главным событием турнира станет бой Фергюсона и Гэтжи.
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