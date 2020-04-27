Мораес: Яна рассматривали как замену Алду в бою с Сехудо, но он не смог получить визу

Боец UFC Марлон Мораес прокомментировал ситуацию вокруг титульного боя в легчайшем весе. Напомним, Генри Сехудо будет защищать титул 9 мая в поединке с Домиником Крузом.



«Я большой фанат Доминика Круза. Я вижу, как он увлечён ММА, но ему не удаётся выступать стабильно. Он не может избежать травм. Когда слышишь о подобном, не получается злиться. Парень заслуживает этот бой. Он один из лучших в нашем дивизионе. Я слышал, что Пётр Ян рассматривался промоушеном в качестве замены Алду, но не смог получить визу в США. Почему бы не дать шанс Доминику Крузу?



У него громкое имя. Это здорово для нашей весовой категории, что он вернулся. Надеюсь, он сможет избежать травм. Но если он не сможет выйти на бой, он должен получить ещё один шанс. Давайте просто посмотрим, что у него получится», — приводит слова Мораеса BJPenn.