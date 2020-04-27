Оливейра: давно хочу провести бой с Конором Макгрегором

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра выразил желание провести поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Оливейра отметил, что рассмотрит и другие варианты, если не получится организовать поединок с ирландцем.
«Похоже, что Дастин Порье будет драться с этим тощим парнем — Дэном Хукером. У меня остались варианты с Конором Макгрегором, Дональдом Серроне и Полом Фелдером. С Серроне был один из боёв, который я проиграл. Я уже давно хочу провести бой с Конором Макгрегором. Если же не получится, то посмотрим, что стоит делать дальше», — приводит слова Чарльза Оливейры MMAFighting.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020 года. Тогда он одержал победу в поединке с американцем Дональдом Серроне уже в первом раунде.
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