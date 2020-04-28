Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Лучшие нокауты в истории UFC. Часть первая. Видео

Лучшие нокауты в истории UFC. Часть первая. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Появился видеоролик с пятью лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.

В первый выпуск вошли пять поединков:

Марк Хант против Стефана Струва, 2 марта 2013;
Джон Макдесси против Ландо Ванната, 11 декабря 2016;
Диего Ривас против Ноада Лахта, 6 февраля 2016;
Энтони Джонсон против Гловера Тейшейры, 21 августа 2016;
Рэнди Кутюр против Лиото Мачиды, 1 мая 2011.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020