Лучшие нокауты в истории UFC. Часть первая. Видео
Появился видеоролик с пятью лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.
В первый выпуск вошли пять поединков:
Марк Хант против Стефана Струва, 2 марта 2013;
Джон Макдесси против Ландо Ванната, 11 декабря 2016;
Диего Ривас против Ноада Лахта, 6 февраля 2016;
Энтони Джонсон против Гловера Тейшейры, 21 августа 2016;
Рэнди Кутюр против Лиото Мачиды, 1 мая 2011.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.
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