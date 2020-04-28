Лучшие нокауты в истории UFC. Часть первая. Видео

Появился видеоролик с пятью лучшими нокаутами в истории UFC. Всего будет выпущено пять видеороликов, посвящённых 25 лучшим нокаутам в истории организации.



В первый выпуск вошли пять поединков:



Марк Хант против Стефана Струва, 2 марта 2013;

Джон Макдесси против Ландо Ванната, 11 декабря 2016;

Диего Ривас против Ноада Лахта, 6 февраля 2016;

Энтони Джонсон против Гловера Тейшейры, 21 августа 2016;

Рэнди Кутюр против Лиото Мачиды, 1 мая 2011.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая во Флориде (США) состоится турнир UFC 249, в главном поединке которого встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. В соглавном поединке шоу сойдутся чемпион организации в легчайшем весе Генри Сехудо и Доминик Круз.