51-летний Маскаев отреагировал на предложение организовать бой с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC 51-летний Олег Маскаев прокомментировал предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва организовать его поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира 53-летним Майком Тайсоном. Напомним, ранее Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном, а Майк сообщил о готовности вернуться на ринг ради благотворительных поединков, после чего Кремлёв выразил готовность организовать бой.

«Вот видишь, что уже начинается. Может, что-то закрутится там-здесь, и действительно бой организуется.

Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел?! Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас», — цитирует Маскаева «Спорт-экспресс».