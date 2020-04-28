«Танцуй пока молодой». Пётр Ян показал интенсивную тренировку на карантине
Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал одну из своих тренировок во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
«Танцуй пока молодой. Карантин у каждого по-своему. Мечты не работают, пока не работаешь ты!» — подписал видео Ян.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пётр Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC. В последнем он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. Всего на счету Яна 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.
Следующим соперником Яна должен стать Марлон Мораес. Их поединок был запланирован на турнире организации в Нур-Султане (Казахстан) 13 июня 2020 года.
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