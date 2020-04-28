Отец Хабиба опубликовал пост в «Инстаграме» после попадания в больницу
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своём «инстаграме» сообщение, в котором поблагодарил работников медицинской службы за приложенные усилия. Напомним, ранее стало известно, что 57-летний Нурмагомедов попал в больницу с пневмонией.
«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», — написал он в своём «инстаграме».
Подписчики в комментариях выразили надежду, что Нурмагомедов быстро пойдёт на поправку.
Ранее ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья Нурмагомедова-старшего.
Также посмотрите видеообращение Тактарова для Абдулманапа Нурмагомедова.
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