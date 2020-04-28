Лобов рассказал о реванше с Малиньяджи
Бывший боец UFC Артём Лобов готов провести реванш с Поли Малиньяджи по правилам кулачных боёв в рамках Bare Knuckle FC.
«Промоутеры говорят, что всё в порядке, но давайте сначала посмотрим, куда нас заведёт эта ситуация с коронавирусом. Потому что мы не знаем, когда вернёмся. UFC — единственные, кто может позволить себе проводить турниры без зрителей. Многие другие зависят от доходов с продажи билетов.
Это трудно. Я должен подождать и посмотреть, когда этот вирус схлынет. Когда всё закончится, уверен, что переговоры возобновятся, и я буду готов. Как только денежный вопрос будет улажен, давайте сделаем это», — сказал Лобов в интервью The Score MMA.
Лобов в июне 2019 года одолел Малиньяджи единогласным решением судей (48:47, 48:47, 48:47).
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