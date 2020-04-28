«Вот так работает ТВ!» А. Емельяненко — о видео про инсценировку сюжета на «России 1»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» видеоролик, призвав подписчиков обратить внимание на инсценировку сюжета о коронавирусе на телеканале «Россия 1». По мнению спортсмена, после просмотра записи с камеры видеонаблюдения можно понять, что сюжет был сфабрикован.

«Вот так работает ТВ!» — подписал он видеозапись.

Права на видео принадлежат Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Александра Емельяненко.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.