Тренер Гэтжи: Джастин хотел быть самым захватывающим бойцом, но поменял приоритеты
Тренер Тревор Уиттман, который работает с Джастином Гэтжи, рассказал, почему его подопечный согласился на бой с Тони Фергюсоном, несмотря на короткие сроки в подготовке.
«Да, Джастин раньше никогда не соглашался на бой с коротким уведомлением. Но он целеустремлённый и очень хотел титул чемпиона. Гэтжи поменял приоритеты, теперь это его главная цель. Раньше он хотел быть самым захватывающим бойцом в мире, но три боя назад сказал мне, что намерен стать чемпионом. Он думает, что готов к этому.
Он сказал мне: «Я в форме, постоянно спаррингую и хочу бороться. Это мой путь». Если есть возможности, ими надо пользоваться. Я люблю Тони и уважаю его. Он великий боец. А мы хотим встретиться с лучшими», — сказал Уиттман в интервью ESPN.
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