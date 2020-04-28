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Тренер Гэтжи: Джастин хотел быть самым захватывающим бойцом, но поменял приоритеты

Тренер Гэтжи: Джастин хотел быть самым захватывающим бойцом, но поменял приоритеты
Бокс/ММА / UFC 0

Тренер Тревор Уиттман, который работает с Джастином Гэтжи, рассказал, почему его подопечный согласился на бой с Тони Фергюсоном, несмотря на короткие сроки в подготовке.

«Да, Джастин раньше никогда не соглашался на бой с коротким уведомлением. Но он целеустремлённый и очень хотел титул чемпиона. Гэтжи поменял приоритеты, теперь это его главная цель. Раньше он хотел быть самым захватывающим бойцом в мире, но три боя назад сказал мне, что намерен стать чемпионом. Он думает, что готов к этому.

Он сказал мне: «Я в форме, постоянно спаррингую и хочу бороться. Это мой путь». Если есть возможности, ими надо пользоваться. Я люблю Тони и уважаю его. Он великий боец. А мы хотим встретиться с лучшими», — сказал Уиттман в интервью ESPN.

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