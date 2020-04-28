Российский боец MMA Шлеменко показал фото новорождённого сына

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выложил в «Инстаграм» фотографии, сделанные после выписки из роддома его супруги Алёны, которая недавно родила мальчика. Шлеменко с супругой воспитывают 6-летнюю дочь Ангелину, 4-летнего сына Святослава и 2-летнюю дочь Аксинью — таким образом, это уже четвёртый их ребёнок.

«Забрал своих домой! Благодарю врачей и весь персонал Омского областного роддома! И, конечно, всех, кто встречал вместе со мной», — подписал Шлеменко фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Ранее Шлеменко рассказал, как встретился на улице с пьяными женщинами с колясками.

Также посмотрите видео, которое ранее записал Шлеменко по поводу рождения сына.