«Мы что, экспонаты, что ли?» Валуев высмеял идею боя с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев негативно отнёсся к идее проведения поединка со знаменитым боксёром Майком Тайсоном. Напомним, ранее другой экс-чемпион Олег Маскаев рассказал, как в 2003 году у него сорвался бой с Тайсоном, а Майк сообщил о готовности вернуться на ринг ради благотворительных поединков, после чего глава Федерации бокса России Умар Кремлёв выразил готовность организовать бой.
Что касается Валуева, то он не проявил бы интереса к бою с Тайсоном, даже если бы ему предложили.
«Зачем мне бой с Тайсоном? Тем более выставочный. Мы что, экспонаты, что ли? Нет, мне это не интересно. У меня хватает дел. Если бы вы мне не позвонили, я бы даже никогда об этом не подумал», — приводит его слова «Спорт-экспресс».
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