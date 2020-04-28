Веласкес отчислен из WWE

Руководство WWE приняло решение отчислить из лиги экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Кейна Веласкеса, сообщает MMA Fighting. Такое решение принято в связи с сокращением бюджета промоушена, которое обусловлено кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Веласкес дебютировал в рестлинг-промоушене в октябре минувшего года, тогда он встретился с другим экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Броком Леснаром и проиграл тому.

Что касается карьеры Кейна в UFC, то предыдущий поединок в лиге он провёл в феврале минувшего года, тогда он встретился с Фрэнсисом Нганну и проиграл тому через 26 секунд после начала встречи. Та неудача стала для него второй в последних трёх боях в UFC.

После этого Веласкес объявил, что покидает промоушен.